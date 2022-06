Feuerwehreinsatz in Wachtberg : Mann stirbt nach Wohnungsbrand in Niederbachem

Die Polizei ermittelt nach einem Brand in Niederbachem. Foto: Axel Vogel

Update Wachtberg Am frühen Freitagmorgen ist in Niederbachem ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Der Bewohner wurde lebensgefährlich verletzt und musste reanimiert werden. Im Laufe des Tages starb er jedoch an seinen schweren Verletzungen.



Zu einem Brand mit dramatischen Folgen ist es in der Nacht zu Freitag in einem Wohnhaus in Niederbachem gekommen. Ein Bewohner starb im Laufe des Tages an seinen schweren Verletzungen.

Der Mann wurde laut Michael Ruck, Sprecher der Wachtberger Feuerwehr, bei dem Brand zunächst so schwer verletzt, dass er vor Ort rund 20 Minuten lang reanimiert werden musste. „Wir haben den Mann, der nicht mehr ansprechbar war, aus dem Haus geholt und ihn dann dem Rettungsdienst übergeben." Der habe dann sofort die Wiederbelebung gestartet, und zwar auf offener Straße. Anschließend wurde er intensivmedizinisch betreut.

Wegen der langen Behandlungszeit habe die Wachtberger Feuerwehr den Rettungsdienst bei seinen Bemühungen unterstützt, etwa indem sie einen Sichtschutz auf der Konrad-Adenauer-Straße aufbaute. Wie Michael Beyer, Sprecher der Bonner Polizei, auf Anfrage mitteilte, handelt es sich bei dem Bewohner um einen 40 Jahre alten Mann

Zur Brandursache sagte Beyer: „Wir haben keine Hinweise auf Brandstiftung.“ Wie zu erfahren war, soll der 40-Jährige Raucher sein. Um der genauen Ursache auf die Spur zu kommen, nahm noch am Freitag ein Brandermittler seine Arbeit in dem betroffenen Haus auf.

Am Morgen nach dem Brand, der gegen 3.30 Uhr ausgebrochen war, zeigten sich die Anlieger immer noch betroffen. Schließlich kennt man sich hier, und auch den Hausbewohner. Wie eine Reihe Anlieger hatte der Sirenenalarm und das Blaulicht auch einen Familienvater geweckt, der nur einen Steinwurf entfernt vom Brandort wohnt. Wegen dem Lärm hatte er vor seinem Hause nach dem Rechten sehen wollen. Worüber er sich wunderte: „Man konnte kein Feuer, Rauch oder Flammen sehen.“

Wohl aber habe es nach „verschmortem Plastik“ gerochen, erzählte ein weiterer Nachbar. Da sein Schlafzimmerfenster auf Kipp stand, habe er den Brandgeruch wahrgenommen. Er sei so beunruhigt gewesen, dass er sofort zum Haus des 40-Jährigen gegangen sei. Dort habe er Qualm aus dem Schlafzimmer dringen sehen und sofort die Feuerwehr alarmiert. Die rückte wenig später mit 35 Einsatzkräften an, so Sprecher Ruck.

Dass die Wachtberger Feuerwehr die Rettungsmaßnahme unterstützt hat, ist aus Sicht des Bonner Feuerwehrsprechers Frank Frenser grundsätzlich kein Einzelfall, „das kommt immer mal wieder vor“. Zumal bei der Freiwilligen Feuerwehr ein Erste-Hilfe-Kurs zur Grundausbildung gehöre. Bei der Berufsfeuerwehr, so Frenser weiter, sei eine Rettungssanitäterausbildung Pflicht bei der Grundausbildung: „Jeder Berufsfeuerwehrmann, der auf einem Löschfahrzeug mitfährt, ist daher auch im Rettungsdienst ausgebildet.“