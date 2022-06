Feuerwehreinsatz in Wachtberg : Mann wird bei Wohnungsbrand in Niederbachem schwer verletzt

In Niederbachem wurde ein Mann bei einem Wohnungsbrand schwer verletzt. Foto: Ulrich Felsmann

Wachtberg Am frühen Freitagmorgen ist in Niederbachem ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Der Bewohner wurde lebensgefährlich verletzt.



Gegen 3.30 Uhr wurde die Feuerwehr am Freitagmorgen in die Konrad-Adenauer-Straße in Niederbachem gerufen. Nachbarn waren auf den den starken Rauch aufmerksam geworden, der aus einer Wohnung drang.

Umgehend retteten die Feuerwehrleute den Bewohner aus der brennenden Wohnung. Er war nicht mehr ansprechbar und vom giftigen Brandrauch schwer verletzt. Rettungsdienst und Notarzt leiteten sofort die Reanimation des Mannes ein, der schließlich mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Der Wohnungsbrand konnte schnell gelöscht werden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

