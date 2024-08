Land NRW fördert Sanierung Mehr als zwei Millionen Euro für Wachtberger Straßen

Wachtberg · Auch in diesem Jahr fördert das Land die Kommunen bei Ausbau- und Erhaltung ihrer Straßen. Von den 130 Millionen Euro können die Wachtberger an zwei Stellen profitieren. Welche Abschnitte in Zukunft saniert werden.

05.08.2024 , 15:00 Uhr

Buckel und ausgebesserte Löcher am stark befahrenen Kreisel der Kreuzung Gimmersdorfer Straße zeigen den Sanierungsbedarf der K58. Dazu kommen Schäden am Entwässerungskanal sowie in der Frostschutzschicht, die von außen nicht sichtbar sind. Foto: Axel Vogel

Von Alessandra Fahl