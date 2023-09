Neubauprojekt in Wachtberg Mehr Wohnungen und Büros im „Brunnengarten“ in Berkum

Burg Odenhausen

Die Eigentümer der Burg Odenhausen haben eine Unterschriftenaktion gegen das Neubaugebiet Brunnengarten gestartet. Außerdem hat sich inzwischen ein Initiativkreis „Freunde der Burg“ gegründet. Sie fürchten, dass Odenhausen das Wasser abgegraben wird und Sichtachsen zerstört werden. Am Samstag, 9. September, findet ein Tag der offenen Burg statt, der auch auf den Tag des offenen Denkmals am Sonntag Bezug nimmt. Ab 12 Uhr ist das Tor geöffnet, um 12.30 Uhr und 16 Uhr bietet Familie Vieten Führungen rund um die Burg an. An einen Vortrag des Burgenexperten Harald Herzog um 14 Uhr schließt sich um 14.30 Uhr eine Gesprächsrunde an. Eintritt und Führungen sind frei.