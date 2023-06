Film mit Anne Hathaway Hollywood-Team dreht zweieinhalb Wochen in Wachtberg

Kaum war die Landpartie mit ihren vielen Zelten auf dem großflächigen Gelände der Burg Adendorf abgebaut, nahm die Filmcrew um die Kölner Produktionsfirma „augenschein“ die alten Gemäuer in Beschlag. In den vergangenen Tagen kamen immer mehr große Lastwagen zu der Wasserburg, um schwere Technik auszuladen. Was der GA bereits Mitte Mai exklusiv berichtet hatte, ist nun offiziell: Der Hollywood-Film „Mother Mary“ (Arbeitstitel), der auch vom amerikanischen Filmstudio A24 umgesetzt wird, wird zu Teilen in Adendorf gedreht. Der Film ist mit Oscar-Gewinnerin Anne Hathaway („Plötzlich Prinzessin“, „Der Teufel trägt Prada“) und Michaela Coel („I May Destroy You“) äußerst prominent besetzt. Wie Ende Mai bekannt wurde, wird auch die amerikanische Schauspielerin Hunter Schafer in dem Film mitspielen – sie sorgte zuletzt für Schlagzeilen, weil sie eine Oscar-Party fast nackt besuchte. Regie führt David Lowery („The Green Knight“).