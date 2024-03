Anrufe bei der Polizei Verwunderung über mysteriöse Bücher vor Haustüren in Wachtberg

Wachtberg · Unbekannte haben vor Kurzem in Wachtberg Bücher vor Haustüren abgelegt. Der Titel: „Der Mann in der roten Unterhose“. Die Polizei hat den Vorgang zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft übergeben.

15.03.2024 , 15:18 Uhr

Diese Buch lag in Niederbachem vor der Haustür. Françoise Lange hat es direkt für die Polizei eingepackt und ein schnelles Foto gemacht. Foto: Françoise Lange

Richard Bongartz