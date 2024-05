Nach Messerangriff in Berkum Wachtberger Bürgermeister will Sicherheit in Flüchtlingsunterkunft prüfen

Zwei Polizeieinsätze sorgten für viel Aufregung in der Gemeinde Berkum. Beide hatten sich am 15. Mai fast gleichzeitig und nur nur wenige hundert Meter Luftlinie voneinander entfernt zugetragen. Der Amokalarm in der Hans-Dietrich-Genscher-Schule mit vielen Betroffenen überschattete das Geschehen in der Flüchtlingsunterkunft in der Alten Schule am Bollwerk, wo es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern inklusive einer Messerattacke gekommen war.