Naturschutzgebiet in Wachtberg Ärger über Autoverkehr und Müll auf dem Rodderberg

Vor allem den Verkehr empfindet Nadolski-Standke als Problem. Und zwar vor allem am Wochenende: „Also zu der Zeit, in der die Vulkanstraße am Rodderberg für Autos eigentlich gesperrt ist, mehren sich dort die Autofahrer.“ Teilweise würden diese so rücksichtslos schnell fahren, „dass man als Fußgänger mit Kind und Kegel beiseite springen muss“. Nach ihren Informationen seien Kontrollen in Sachen Durchgangsverkehr schwierig, weil das Restaurant am Rolandsbogen eine Ausnahmegenehmigung erhalten habe.