Neue Regeln für Sportstätten in Wachtberg Ausnahmen für die Bewirtung in Turnhallen sind möglich

Die Gemeinde Wachtberg will in Kürze die Vereine über die neue Benutzungsordnung für die gemeindeeigenen Sportstätten informieren, die der Rat beschlossen hat. Eine Neufassung war nötig geworden, weil die Regeln, die bisher für die Turnhallen galten, jetzt auch auf die Leichtathletikanlage angewendet werden, die im Sommer in Berkum eröffnet wurde. Außerdem wurden Verbote, die bisher Teil einzelner Genehmigungen für die Nutzung der Sportstätten waren, nun in den Satzungstext mit aufgenommen. So zum Beispiel das Verbot, in Turnhallen, Umkleiden und Nebenräumen Lebensmittel zu verzehren und andere Getränke als Wasser zu trinken.