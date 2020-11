Konstituierende Sitzung in Wachtberg : Der neue Rat arbeitet papierlos

Konstituierende Sitzung in Wachtberg

Alterspräsidentin Renate Crowley vereidigt den neuen Wachtberger Bürgermeister Jörg Schmidt in der Berkumer Schulaula. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Mitglieder sollen Apple-Tablets erhalten. Auf der konstituierenden Sitzung leistet Bürgermeister Jörg Schmidt den Amtseid

In neuer Funktion sah sich Kämmerin Beate Pflaumann kurzfristig am Mittwochabend in der Hans-Dietrich-Genscher-Schule. Vor der konstituierenden Sitzung des neuen Rates händigte sie jedem der 50 Mitglieder und allen Besuchern FFP-2-Masken aus. Ohne diese gab’s keinen Zugang.