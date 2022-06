Feuerwehr in Wachtberg im Einsatz : Bagger trifft Gasleitung bei Abrissarbeiten in Niederbachem

Ein Bagger hatte die Gasleitung getroffen. Foto: Maximilian Mühlens

Wachtberg Bei Abrissarbeiten an einem Haus in Wachtberg-Niederbachem hat ein Bagger am Dienstagmittag eine Gasleitung getroffen. Ein Haus wurde evakuiert.



Die Feuerwehr in Wachtberg hat am Dienstagmittag ein Wohnhaus in der Konrad-Adenauer-Straße evakuiert. Bei Abrissarbeiten in dem angrenzenden Gebäude traf ein Baggerfahrer zuvor eine Gasleitung. Die Arbeiter informierten sofort die Feuerwehr. Diese hatte kurze Wege, da sich das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Niederbachem direkt gegenüber befindet.

Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass Gas aus der beschädigten Leitung ausströmte und evakuierten daraufhin das angrenzenden Gebäude. Der hinzugerufene Energieversorger schaltete die Leitung schnell ab, sodass keine Gefahr mehr bestand. Es gab keine Verletzten, der Einsatz der Feuerwehr war nach rund 45 Minuten beendet.

(ga)