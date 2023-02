Dorfladen : Lotto-Laden in Niederbachem schließt früher als geplant

Am Dienstag schließt Sabine Schell (r.) ihren kleinen Laden in Niederbachem. Stammkundin Ricky Jaeger-Fuhr kauft zum letzten Mal ihre Zeitung dort ein. Foto: Axel Vogel

Wachtberg-Niederbachem Früher als angekündigt macht Sabine Schell schon an diesem Dienstag ihren Lotto-Laden in Niederbachem zu. Die Stammkunden bedauern das sehr.



Die Prognose ist erlaubt: Für viele Niederbachemer dürfte der kommende Dienstag einen traurigen Moment haben, denn dann schließt Sabine Schell ihren Lotto-Totto-Laden für immer. Geplant war das eigentlich erst für Ende Juli, doch jetzt zieht sich die 57-Jährige bereits Ende des Monats zurück. „Dazu hat ein persönlicher Schicksalsschlag den Ausschlag geben“, erklärte Schell am Samstag in ihrem Geschäft. Außerdem sei sie selber auch nicht mehr „ganz gesund“. Zudem fehle ihrem Geschäft die wirtschaftliche Perspektive: Der Umsatz habe bereits seit Jahren wegen der Bauarbeiten am Henseler Hof gelitten, so Schell. Zahlreiche Stammkunden wie Daniela Wiedeck, Ricky Jäger-Fuhr oder Rosmarie Wachendorf nutzten am Samstagvormittag die Gelegenheit, um dies und das einzukaufen, einen Kaffee zu trinken - und zum Abschied nochmals ausgiebig Plauschen.

Vier Kunden hatten bereits um 7 Uhr vor der Tür gestanden, um Tschö zu sagen, zwei hatten sogar einen Blumenstrauß dabei, zeigte sich die Ladeninhaberin sichtlich gerührt. Die Wertschätzung kommt nicht von ungefähr: Denn bei Sabine Schell konnte man nicht nur den Lottoschein abgeben, Zigaretten, Geschenkpapier oder die Tageszeitung kaufen. Vor allem hatte die Oberbachemerin immer ein offenes Ohr für das, was ihre Kunden privat so bewegt - und natürlich für die Neuigkeiten im Ort.

Auf einen Kaffee in den Laden

Genau dieses Persönliche wird Kundin Daniel Wiedeck fehlen, die vor allem wegen der Ladeninhaberin kam: „Sabine ist die netteste Bedienung, die ich kenne“, bringt es Wiedeck auf den Punkt. Im Laden hat sie ihre Fernsehzeitung und Trauerkarten gekauft und Lotto gespielt. Selbstverständlich ist Schell mit fast jedem Stammkunden schon lange per Du. Man kennt sich halt. Von daher weiß Sabine Schell von ihren Kunden auch ohne viele Worte, welche Wünsche sie haben. Die gewohnten Zeitungen oder Zigaretten liegen oftmals schon abholbereit.

Ricky Jäger-Fuhr kommt wegen des Lottospielens. Darüber hinaus schätzt sie das Geschäft als „sozialen Treffpunkt, wo ich gerne einen Kaffee trinke und eine Zigarette rauche“. Auch für Jäger-Fuhr beginnen damit nach der Schließung des Ladens traurige Zeiten. Sie denkt dabei auch an die älteren Mitbürger, die den Laden vermissen werden

Freundschaft mit Kunden

Auf der anderen Seite der Theke, bei Ladeninhaberin Sabine Schell, ist ebenfalls Wehmut im Spiel. 2018 hat sie das im Ort beliebte Geschäft von Esther Zettelmeyer übernommen und dort auch schon zuvor regelmäßig ausgeholfen. Mit den Jahren, so sagt sie, „habe ich viele meiner Stammkunden ins Herz geschlossen und bin mit manchen sogar befreundet“. Beispielsweise mit der Adendorferin Rosmarie Wachendorf, die mittlerweile nicht nur Schells Steuer macht, sondern auch immer samstags zum Plauschen kommt.

Steuerberaterin Wachendorf war es auch, die ihre Freundin bereits 2020 auf ein existenzielles betriebswirtschaftliches Problem aufmerksam machte. Streng genommen hätte sie das Geschäft bereits zu dem Zeitpunkt schließen müssen: „Der Gewinn lag bei Plus Minus Null.“ Sabine Schell macht dafür die Umgestaltung des Vorplatzes am Henseler Hof verantwortlich. „Die Baumaßnahme hat sich statt eines halben Jahrs zweieinhalb Jahre hingezogen.“ Das sei ihr „Todesstoß“ gewesen, weil die Kunden weggeblieben seien. Die Steuerberaterin bestätigte Umsatzrückgänge von rund 30 Prozent.

Noch kein Nachmieter

Hinzu kamen laut Schell noch die Corona-Pandemie, die Wirtschaftskrise in infolge des Ukrainekrieges und jetzt gebe es wieder eine Baustelle vor ihrer Haustür, weil bekanntlich der Saal im Henseler Hof saniert wird. Hätte Schell nicht noch einen soliden Zweitjob in einem Supermarkt im Berkumer Einkaufszentrum, „hätte ich das ohnehin nicht so lange stemmen können“. Bei aller Wehmut, sie gewinnt Lebensqualität: „Ich muss jetzt nicht mehr wochentags von 7 bis 22 Uhr arbeiten. Das war sehr belastend.“