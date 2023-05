Überfall in Wachtberg-Niederbachem Räuber greift Mitarbeiterin einer Tankstelle brutal an

Nach seinen Angaben ist der mutmaßliche Täter auf Bildern aus der Überwachungskamera zu sehen. Sie zeigten auch, wie brutal der Mann die junge Mitarbeiterin anging. „Er packte sie am Hals und drängte sie in eine Ecke“, berichtete der Betreiber. Die Frau, die jünger als 30 Jahre sei, habe mit dem Vorfall am Abend „den Umständen entsprechend“ recht gut umgehen können. „Da muss man abwarten, wie sich das jetzt im Nachhinein entwickelt“, so der Inhaber.