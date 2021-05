Polizei bittet um Hinweise : Gestohlener Lkw brennt in Oberbachem vollständig aus

Gestohlener Lkw brennt in Oberbachem vollständig aus

In Wachtberg-Oberbachem brannte ein Wagen vollständig aus. Foto: GA

Wachtberg In Wachtberg-Oberbachem ist in der Nacht zu Freitag ein Lastwagen vollständig ausgebrannt. Er soll zuvor gestohlen worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Die Wachtberger Feuerwehr hat in der Nacht zu Freitag kurz vor 23 Uhr einen brennenden Lkw auf dem Rheinhöhenfriedhof bei Oberbachem gelöscht. Wie Michael Beyer von der Pressestelle der Bonner Polizei mitteilte, war der Lastwagen zuvor von einem Gelände des städtischen Bauhofes an der Drachenburgstraße in Lannesdorf gestohlen worden.