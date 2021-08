Drei Verletzte : Pkw und Bus prallen in Wachtberg-Pech zusammen

Wachtberg Am Ortseingang von Wachtberg-Pech hat es am Mittwochmittag einen Unfall gegeben. Ein Auto stieß mit einem Bus zusammen, drei Menschen wurden verletzt.

Die beiden Insassen eine Kleinwagens sowie ein Busfahrer sind am Mittwochmittag in Wachtberg-Pech verletzt worden. Auf der Pecher Straße zwischen Schweinheim und Wachtberg-Pech stießen gegen 11.30 Uhr am Ortseingang in Pech ein Kleinwagen und ein Linienbus zusammen. Nach ersten Angaben vor Ort wurden die drei Menschen leicht verletzt.