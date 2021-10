Einsatz in Wachtberg : Bonner Polizei nimmt falsche Polizisten fest

Wachtberg Die Bonner Polizei hat erneut falsche Polizisten festgenommen. Diese hatten versucht, Wertgegenstände einer 82-jährigen Rentnerin zu stehlen.

In Wachtberg hat die Bonner Polizei am Donnerstag erneut „falsche Polizisten“ festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich Telefonbetrüger als Polizisten ausgegeben, um an die Wertgegenstände einer 82-jährigen Rentnerin aus Niederbachem zu gelangen. Die Betrüger überzeugten die Frau davon, mehrere Tausend Euro Bargeld und Schmuck in einer Tasche vor ihrem Wohnhaus abzustellen. Diese sollte dann von einem der falschen Polizisten abgeholt werden. Nach einem Hinweis entsandte die Polizei Bonn Beamten in Zivil zu dem Übergabeort.