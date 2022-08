Vorfall in Wachtberg : Polizei ermittelt nach 71 zerstochenen Reifen

Wachtberg Unbekannte Täter haben 71 Reifen an landwirtschaftlich genutzten Anhängern in Wachtberg zerstochen. Die Polizei bezeichnet des Ausmaß des Schadens als „ungewöhnlich“.

Unbekannte haben laut Bonner Polizei in der Nacht zu Sonntag in Wachtberg insgesamt 71 Reifen an 18 landwirtschaftlich genutzten Anhängern zerstochen. Dabei handelt es sich beispielsweise um Anhänger, die für die Erdbeerernte benötigt werden. Schauplatz des Geschehens war ein Feldweg in der Verlängerung des Bauernwegs im Ortsteil Kürrighoven. „Das Ausmaß ist schon ungewöhnlich“, sagte Polizeisprecher Michael Beyer. Laut Polizei lässt sich nach den bisherigen Ermittlungen der Tatzeitraum zwischen 19 Uhr am Samstag und 08.30 Uhr am Sonntag eingrenzen.