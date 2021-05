Zahlreiche Beamte im Einsatz : Polizei fahndet in Wachtberg nach Verdächtigem

Die Polizei ist unter anderem an der Pecher Hauptstraße in Wachtberg-Pech im Einsatz. Die Beamten suchen nach einem Verdächtigen. Foto: Maximilian Mühlens

Wachtberg Die Polizei ist am Freitagabend mit zahlreichen Einsatzkräften nach Wachtberg ausgerückt. Dort wird nach einem Hinweis aus Hamburg nach einem Verdächtigen gesucht. Dieser soll eine Schutzweste tragen.

Die Polizei ist am Freitagabend zu einer Fahndung nach Wachtberg ausgerückt. Ersten Informationen zufolge wird eine Person gesucht, die eine Schutzweste tragen soll. Die Beamten suchen in den Ortschaften Pech, Villip und der Umgebung nach dem Verdächtigen, der zuvor in einem Lokal in Pech gesehen sein soll. Die Polizei hat sich zudem vereinzelt an Landstraßen gestellt. Wie die Leitstelle auf Anfrage mitteilte, habe es einen Hinweis aus Hamburg gegeben. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.