Historische Entscheidung Ideenwettbewerb für ein modernes Rathaus in Wachtberg

CDU-Fraktionsvorsitzender Christoph Fiévet wies bei der Beratung auf eine Protokollnotiz hin, wonach am Ende der Wettbewerbsgewinner nicht den Auftrag bekommen müsse. Man wolle die Rechte an den Entwürfen selbst erhalten. Das funktioniert, indem nicht ein klassischer Architektenwettbewerb ausgeschrieben wird, bei dem der Gewinner baut, sondern ein Preisgeld ausgelobt wird. Damit kauft die Gemeinde sich dann die Rechte an der Idee ab. So besteht laut Fiévet später durchaus die Möglichkeit, bei der Grundlage einer Planung gute Ideen aus anderen mit einzubeziehen.