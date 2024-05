Projekt kostet 2,2 Millionen Euro So läuft die Sanierung des Wachtberger Hallenbads

Das Wachtberger Hallenbad ist nicht mehr wiederzuerkennen. Kein Wasser in den Becken, die altbekannten Fliesen sind Geschichte, die Duschräume leer. Schwimmer sucht man dementsprechend vergeblich, stattdessen haben Handwerker – samt einem kleinen Bagger – die Regie übernommen. Überall liegt Staub, sogar die Enewa-Enten, die sonst in strahlendem Orange die Badbesucher erfreuen, sind von einem gräulichen Schleier überzogen. Es ist unübersehbar: Die Sanierungsarbeiten in dem Hallenbad sind in vollem Gang.