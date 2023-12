Selbsthilfegruppe für Frauen in Wachtberg „Jeder Tag war wie ein Kampf“

Es soll auch ein Blick in die Theorie geworfen werden. Medizinische Fragen wie „Woher kommt eigentlich Depression?“ werden beleuchtet. Hinz hat dafür Fachärzte eingebunden, die im Rahmen eines Seminars die Theorie hinter der Depression erklären. Es sei nicht schwer gewesen, Fachärzte für die Selbsthilfegruppe zu gewinnen. Es hätten alle große Lust gehabt, so die Initiatorin. „Die Betroffenen sollen dadurch auch lernen, was sie selbst tun können, um depressiven Phasen vorzubeugen: beispielsweise die Ernährung anzupassen, Veränderung im Alltag schaffen und Bewegung in den Tag integrieren“, sagt Hinz.