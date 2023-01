Sicherheit in Wachtberg : Gefahren auf Schulwegen für Kinder aus Bürgersicht nicht gebannt

Wachtberg Pech Pecher Bürger setzen sich weiter dafür ein, dass der Schulweg für Grundschulkinder sicherer wird. Ein harter Kampf.

Zebrastreifen auf der Pecher Hauptstraße, an der Schule Am Langenacker, eine deutliche Kennzeichnung des Schulwegs und eine Änderung der Ampelschaltung hatten sich die Initiatoren für den Nachwuchs gewünscht. Bei einem gemeinsamen Ortstermin am 9. November 2022 hatten Vertreter des Ordnungsamts, der Polizei, der Straßenbaulastträger und des Straßenverkehrsamts die Situation vor Ort beurteilt.

Gefahrenstellen-Portal : So sollen Schulwege in Bonn sicherer werden Über das Portal gefahrenstellen.de können seit Kurzem nicht nur gefährliche Stellen im Straßenverkehr gemeldet werden, sondern Eltern und Kinder können hier einen sicheren Schulweg berechnen. Wie ist die Datenbasis in Bonn?

„Im Vorfeld wurde der Knotenpunkt durch das Straßenverkehrsamt von allen Richtungen her befahren und begangen“, hieß es zur Situation an der Ampelkreuzung mit der Pecher Straße in einem Schreiben an die Initiative. In der Stellungnahme aus dem Januar 2023 las man zudem, dass die als zu kurz monierte Grünphase an der Ampel tatsächlich länger ist, als es dem Standard entspricht. Eine Änderung der Schaltung ginge zulasten des Verkehrsflusses und sei „weder erforderlich noch sinnvoll“. Diese Auffassung untermauere „die unauffällige Unfalllage“, so der Kreis.