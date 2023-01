Landwirtschaft in Wachtberg : Zu wenig Wasser, kein backfähiger Weizen

Selbstpflück-Aktion am Wochenende : Großer Ansturm auf das Heidelbeerfeld in Wachtberg Der Landwirt Mark Hochgürtel bot seine Blaubeeren am Wochenende zum Selbstpflücken an. Zeitweise kamen derart viele Menschen zum Heidelbeerfeld in Wachtberg, dass sich kleinere Staus bildeten.