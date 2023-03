Bauen in Wachtberg So ist der Stand beim Wohngebiet auf dem Roggenacker

Auf der Baustelle am Roggenacker in Ließem ist viel los. Geschäftig laufen Arbeiter zwischen den Gebäuden umher. Eine Kreissäge zischt von irgendwo und ein Bagger ruckelt über Schutt. Handwerker balancieren auf Holzplanken und hohen Gerüsten, tragen schweres Gerät und streichen die Hauswände weiß. Ein Umzugswagen liefert derweil Möbelstücke für eine Wohnung. Seit April 2021 lässt die SEDOS GmbH mit Sitz in Rheinbach auf dem Areal an der Ecke zwischen Ließemer Straße und Oberbachemer Straße einen neuen Wohnkomplex mit Reihenhäusern und Eigentumswohnungen bauen.