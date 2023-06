Film mit Anne Hathaway Hollywood-Team bereitet sich auf Dreh in Wachtberg vor

Von der Töpferstraße (L123) aus kann man die vielen weißen Lastwagen und Auflieger sehr gut sehen. Der Teil der Georg-von-Loë-Straße, der direkt an der Burg Adendorf liegt, wurde von dem Filmteam von „Mother Mary“ komplett in Beschlag genommen. Dort parken diverse Spezialfahrzeuge, die sich die Filmemacher von einem Rösrather Unternehmen geliehen haben. Wie berichtet, werden in der Remise der Burg Adendorf Szenen für den Film „Mother Mary“ mit Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway („Plötzlich Prinzessin“, „Der Teufel trägt Prada“) und den Schauspielerinnen Michaela Coel („I May Destroy You“) und Hunter Schafer („Euphoria“) gedreht.