Antrag der Parents for Future im Umweltausschuss : Wachtberg soll Bürgerenergie-Konzept prüfen

Auf dem Dach der Niederbachemer Grundschule gibt es bereits eine Photovoltaik-Anlage. Foto: Axel Vogel

Wachtberg Die Klimagruppe Parents for Future Wachtberg möchte über einen Bürgerantrag eine mögliche Mitgliedschaft der Gemeinde bei der Genossenschaft „Bürgerenergie Rhein Sieg“ ausloten. Indem sie eigene Flächen mit mehr Photovoltaikanlagen versieht, soll die Gemeinde den Bürgern Vorbild sein.

Er hat schon ein wenig Vorlauf, der Bürgerantrag, den die Parents for Future Wachtberg im zurückliegenden Hochsommer eingereicht haben. Darin schlagen die Mitglieder um Michael Turley vor, dass die Verwaltung mit der Genossenschaft „Bürgerenergie Rhein Sieg e.G.“ Kontakt aufnimmt, um eine mögliche Zusammenarbeit auszuloten. Begleitet von Diskussionen in den entsprechenden politischen Gremien.

Zur Hauptausschusssitzung im September 2020 hatten die Fachleute aus dem Rathaus geurteilt: „Grundsätzlich wird seitens der Verwaltung die Nutzung von Photovoltaikanlagen positiv gesehen.“ Gleichzeitig schlugen sie aber – was normal ist – vor, das Thema in den Fachausschuss zu verweisen. Die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität im November war jedoch abgesetzt worden, so dass der Antrag nun für Dienstag, 18. Januar, auf der Tagesordnung in der Aula der Hans-Dietrich-Genscher-Schule in Berkum steht.

Koalition strebt Klimaneutralität in Wachtberg bis 2035 an

In ihrer Begründung weisen Turley und seine Mitstreiter auf die Koalitionsvereinbarung von CDU und Grünen hin, worin die Klimaneutralität Wachtbergs bis 2035 angestrebt werde. „Dafür sind Photovoltaikanlagen eine der sinnvollsten Möglichkeiten“, meint die Klimagruppe. Hier wiederum setzen Energiegenossenschaften wie die „Bürgerenergie Rhein Sieg“ mit Sitz in Siegburg an. „Die Mitglieder der Genossenschaft können sich in der lokalen und regionalen Energiezukunft engagieren, mitbestimmen und mitgestalten“, wirbt man für sich. Der Geschäftszweck liegt in Erwerb, Errichtung, Vermittlung, Veräußerung, An- und Vermietung und dem Betrieb von Anlagen und Geräten zur Nutzung regenerativer Energien und zur Nah- und Fernwärmeversorgung. Zudem im Absatz der gewonnenen Energie.

Genossenschaftlich interessant werde es bei Flächen ab circa 700 Quadratmetern, bei denen optimalerweise die gewonnene Energie direkt dem Gebäude zugutekomme und die darüber hinausgehende Solarenergie in das Netz eingespeist werde, so die Parents. „Photovoltaik ist das Thema geworden, das alle Bürger, die an einer solchen genossenschaftlichen Idee interessiert sind, angeht: Eigentümer von größeren Gebäuden, Gewerbeanlagen, landwirtschaftliche Liegenschaften und auch die Kommune selbst.“

Bürgerenergie Rhein-Sieg soll zunächst informieren

Den Parents for Future geht es zunächst um erste, grundlegende Informationen in öffentlicher Sitzung. Eine Gemeinde könne (mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde) Mitglied der Genossenschaft werden, aber auch „nur“ Projekte über sie abwickeln, schreibt die Klimagruppe im Antrag. Die Stadt Bonn ist zum Beispiel schon Mitglied. Der Vorstand der Bürgerenergie Rhein Sieg sei bereit, das Konzept einmal vorzustellen. „Sollte der Rat sich nach einer Infoveranstaltung dazu entscheiden, aktiv für seine größeren Liegenschaften massiv in die Photovoltaik einzusteigen, dürfte das auch ein positives Signal für andere Hauseigentümer sein, eigenständig auf Photovoltaik umzusteigen“, meint Turley.

Für seine Mitstreiter und ihn ist der Klimawandel nicht erst mit der Juli-Flut in der Region angekommen, auch die drei Starkregenereignisse in Wachtberg von 2010, 2013 und 2016 sind für sie ein Zeichen, „dass es ernst ist“. Erneuerbare Energien, Energieeinsparung und Energieeffizienz seien echte Alternativen zu und für herkömmliche Stromgewinnung und damit zur Sicherung des Energiebedarfs.

Energieversorger Enewa findet die Idee interessant

Der Wachtberger Energieversorger Enewa findet den Antrag interessant. Auf Nachfrage erklärte Geschäftsführer Kai Birkner am Dienstag, er wolle auf Grund dessen Kontakt mit der Bürgerenergie Rhein Sieg aufnehmen: „Vielleicht ist das Konzept für uns als Enewa ja noch besser geeignet als für die Gemeinde.“ Mit eigenen Plänen zu einem Solar-Pachtmodell, das bald vorgestellt werden soll, konkurriere die Idee der Parents nicht. „Ich würde das eher als Ergänzung oder Unterstützung ansehen auf dem Weg zur Klimawende“, sagte Birkner.