Für die Gegend seltener Anbau Der Spargel aus Wachtberg ist lilafarben

Der jüngste Nachwuchs von Lukas Schimmel und seiner Partnerin Michèle Blatt ist gerade mal vier Wochen alt. Die kleine Emmi, geboren am 7. April (3300 Gramm und 51 Zentimeter), fröstelt morgens in ihrem Kinderwagen noch ein wenig. Doch im Laufe des Tages soll es schon wärmer werden. „Was für das Kind gut ist, ist auch für den Spargel gut“, sagt der Arzdorfer Landwirt. Was dem heiß geliebten Asparagus angeht, ist Schimmel ein regelrechter Newcomer. Erst vor einem Jahr übernahm er den Anbau – kilometerweit entfernt von der Spargel-Hochburg Vorgebirge, so ziemlich allein auf weiter Flur der Wachtberger und Grafschafter Höhen.