Sperrung Landgrabenweg in Wachtberg : Wegen rücksichtsloser Autofahrer kommt Tempo 30 auf der Umleitung

Sperrung Landgrabenweg in Wachtberg

Die Tempo-30-Zone endet jetzt nicht mehr mit Verlassen der Berliner Straße in Niederbachem auf der Umleitungsstrecke und den Wirtschaftswegen. Foto: Alfred Schmelzeisen

Wachtberg Spaziergänger und Reiter beschweren sich über Autofahrer, die auf der Umleitung zum Golfclub Bonn-Godesberg in Wachtberg immer wieder für gefährliche Situationen sorgen. Zudem sind zahlreiche Amphibien totgefahren worden. Jetzt kommt Tempo 30.

Auf seiner Homepage weist der Golfclub Bonn-Godesberg in Wachtberg inzwischen auf die Sperrung des Landgrabenweges und die Besonderheit der aktuellen Umleitungsstrecke hin. Die einzige Zufahrtsstraße führt derzeit über Wirtschaftswege. Und wie bereits zu Beginn des Straßenbaus berichtet, führte der erheblich gestiegene Fahrzeugverkehr zu enormem Ärger . Spaziergänger, Jogger sowie Reiter erlebten tagtäglich gefährliche Situationen.

Bislang fehlte eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Damit ist jetzt Schluss. Auch im Rathaus der Gemeinde Wachtberg gingen vereinzelt Bürgerhinweise zu festgestellten überhöhten Geschwindigkeiten auf der Umleitungsstrecke ein. „Wir haben uns daher bereits mit dem Rhein-Sieg-Kreis und der Polizei bezüglich einer kurzfristigen Einrichtung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Kilometer pro Stunde abgestimmt“ bestätigte die Pressesprecherin der Gemeinde Wachtberg, Margrit Märtens, auf Nachfrage. „Die Schilder hierzu werden in Kürze aufgestellt.“

Baustelle auf dem Landgrabenweg in Wachtberg

Baustelle auf dem Landgrabenweg in Wachtberg : Wirtschaftsweg Umleitungsstrecke zum Golfplatz Die Bauarbeiten auf dem Landgrabenweg haben mit zwei Monaten Verspätung begonnen. Anwohner sind über den Lärm nicht erfreut. Für die Sanierungskosten erhebt die Gemeinde keine Anliegerbeiträge.

Die Arbeiten am Landgrabenweg gehen nach Angaben der Gemeinde voran. Zum weiteren Verlauf der Arbeiten heißt es, dass die Baumaßnahme wie geplant voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen sein wird. Dann werde sofort auch die Umleitungsstrecke über die Wirtschaftswege wieder gesperrt.

Dass die Natur beziehungsweise ganz besonders die Tierwelt unter der Umleitungsstrecke über Wirtschafts- und Waldwege leidet, haben vor allem die täglichen Spaziergänger hautnah miterlebt. Thomas Fuhr und seine Ehefrau Ricky Jäger-Fuhr beispielsweise entdeckten schon zahlreiche tot gefahrene Kröten sowie auch totgefahrene Blindschleichen sowie Feuersalamander und informierten dazu auch den Naturschutzbund (Nabu). Die Umleitungsstrecke beginnend von der Berliner Straße führt als Einbahnstraße auf Wirtschaftswegen vorbei am Gestüt Dreilindenhof, dem ehemaligen Hermann-Wilhelm-Hof, bevor die Autofahrer durch den Wald zum Golfplatz gelangen.

„Insbesondere bei unseren morgendlichen Spaziergängen finden wir im Moment jeden Tag tot gefahrene Kröten auf dem Weg genau entlang des Dreilindenhofs“, ärgert sich Thomas Fuhr. Wie Alexander Heyd vom Nabu bestätigt, handelt es sich um Erdkröten, die „plattgefahren“ wurden. Neben Erdkröten kämen allerdings noch ein halbes Dutzend weitere Amphibienarten, die betroffen sind oder sein können, zur Tragödie auf dem Wirtschaftsweg dazu. „Selbst ohne die Nähe zu den kartierten Biotopen ist eine Wegeführung in diesem Bereich grundsätzlich problematisch. Darin liegt aber auch das Gesamtproblem: Es gibt dort keine brauchbare Alternative. Die zweite Variante von Süden her (quasi über Oedingen) wäre auch denkbar, dort wären aber noch weitaus stärker gefährdete Amphibienarten wie die Gelbbauchunke und die Geburtshelferkröte betroffen“, so Heyd. Helfen könnte den Amphibien nur, wenn es Durchfahrtsverbote zu gewissen Zeiten geben würde. „Eine Einschränkung des Fahrbetriebs nach 20 oder 21 Uhr würde gegebenenfalls schon helfen“, sagt der Nabu-Vertreter.