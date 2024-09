Ungewöhnliches Testprojekt in Wachtberg Wichtiger Wirtschaftsweg ab Montag gesperrt

Und was haben Strabag, die Deutschen Asphalt und die TPA, von dem Projekt? „Der Einsatz von oberflächenaktiven Additiven ist eine von mehreren technischen Möglichkeiten zur Reduzierung der Herstell- und Einbautemperaturen“, führte Fachmann Granow aus. „Nachhaltigkeit ist dabei das ganz große Thema.“ Der Einbau der neuen Asphaltschichten auf dem Wirtschaftsweg wird zwar erst am Dienstag erfolgen, aber am Montag ist bereits eine Vorprofilierung der Teststrecke als vorbereitende Maßnahme vorgesehen. Ein ähnliches Projekt hat es vor einige Zeit bereits am Biemelsweg gegeben.