Zukunftsweg in Wachtberg Wie es mit der Schnellbuslinie und dem Brückenbau vorangeht

Nächster Punkt: Die Parksituation auf dem Zukunftsweg im Einmündungsbereich auf dem Rosenberg in Villiprott. Die war nämlich laut Tobias Teichner bereits Gegenstand von zahlreichen Eingaben von Landwirten an die Ortsvertretung: „Der landwirtschaftlich genutzte Bereich zwischen Pech und Villiprott ist mit landwirtschaftlichen Maschinen nur auf diesem Weg sinnvoll anzufahren, da der Weg durch die Ortschaft Pech oder durch die Burgstraße in Villiprott für große landwirtschaftliche Maschinen nicht passierbar ist.“ Besonders der Bereich im Rosenberg bis zum Ortseingang sei ein großes Problem, da die Straße in der Regel völlig zugeparkt sei und die verbleibende Fahrbahnbreite gerade im Einmündungsbereich nicht ausreiche. Gleichzeitig stellt dem Ortsausschussvorsitzenden zufolge die Verkehrssituation dort ein Hindernis für den Busverkehr dar. Darum habe der Ortsausschuss die Verwaltung um Abhilfe „gegebenenfalls durch die Einrichtung eines Parkverbotes“ gebeten, erklärt Teichner. Gleichzeitig solle beim Ausbau des Zukunftsweges ab 2024 die Einmündung so angepasst werden, dass die Situation entschärft wird.