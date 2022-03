Defekter Rundsteuerempfänger : Straßenbeleuchtung in Wachtberg fast überall ausgefallen

In Wachtberg ist die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Foto: Axel Vogel

Wachtberg Fast in ganz Wachtberg sind am Dienstagabend die Straßenlaternen ausgefallen. Am Morgen wunderten sich dafür viele Anwohner darüber, dass die Anlagen länger brannten.



Beinahe flächendeckend sind am Dienstagabend in Wachtberg die Straßenlaternen ausgefallen. In den sozialen Medien meldeten Bewohner aus unterschiedlichen Teilen der Gemeinde die Störung, die etwa von 19 bis 22 Uhr andauerte. Grund für die dunklen Straßenzüge sei am Abend ein defekter Rundsteuerempfänger gewesen, erklärte Geschäftsführer Kai Birkner von der enewa. Der Signalempfänger fungiere praktisch wie eine große Zeitschaltuhr, die das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung in Wachtberg steuere.

„Wir haben die Anlage dann manuell bedient“, erklärt Birkner den Umgang mit der defekten Technik. Dass am Morgen in vielen Straßen die Beleuchtung auch nach Sonnenaufgang noch hell strahlte, habe ebenfalls an der händischen Bedienung gelegen, die eben etwas später stattgefunden habe als üblich, so Birkner.

Wie lange es dauert, bis die Anlage wieder voll funktionstüchtig ist, kann der enewa-Geschäftsführer aktuell nicht beantworten. „Wir sind aber jetzt natürlich darauf eingestellt“, sagte er. Die Wachtberger könnten dementsprechend davon ausgehen, dass nun alles wieder zu den gewohnten Zeiten funktioniere.

Straßenbeleuchtung in Wachtberg erneut Thema