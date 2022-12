Energiesparende Beleuchtung : Wachtberger Straßen werden zukünftig mit LED-Leuchten erhellt

Sollen bald mit hellen und energiesparenden LED-Leuchten ausgestattet werden: Die Straßenlaternen in Wachtberg. Foto: Axel Vogel

Wachtberg-Berkum In Wachtberg soll die Straßenbeleuchtung gegen LED-Technik ausgetauscht werden. Die notwendigen Mittel stammen ursprünglich aus einem anderen Projekt, welches nun verschoben wird.

Die Gemeinde Wachtberg wird die Straßenbeleuchtung im Ländchen nun sukzessive auf energiesparende LED-Technik umrüsten. Einer entsprechenden Beschlussvorlage der Verwaltung folgten die Mitglieder des Rates in der jüngsten Sitzung. Das Gremium musste dafür eine überplanmäßige Ausgabe genehmigen. In den Jahren 2022 und 2023 werden für die gesetzlich notwendige Erneuerung von zirka 750 Leuchtstellen, die auf einer EU-Verordnung basiert, Mittel in Höhe von 500 000 Euro nötig. Unter anderem müssen alte Quecksilberdampflampen ausgetauscht werden. „Entsprechende Angebote auf Grundlage des mit der enewa GmbH geschlossenen Straßenbeleuchtungsvertrages liegen der Verwaltung vor“, hieß es.