Schaden an Stromleitung in Wachtberg Stromausfall in Berkum und Villiprott

In Wachtberg-Berkum ist es am Mittwochabend zu einem Stromausfall gekommen. Laut dem Geschäftsführer des Energieversorgers in Wachtberg, enewa, soll es in einer Mittelspannungsleitung einen Schaden gegeben haben. Wo genau dieser sich befindet und welche Orte davon betroffen sind, sei bislang unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen sei auch der Wachtberger Ortsteil Villiprott betroffen. Eine Angestellte des Einkaufszentrums in Berkum teilte dem GA mit, dass dort der Strom ab etwa 18 Uhr ausgefallen sei. Nach aktuellen GA-Informationen sind auch die Ampelanlagen entlang der Landstraße 158 bis nach Meckenheim ausgefallen.