Klimaschutz in kleinen Gemeinden Wachtberg sucht ehrenamtliche Klimapaten

Man muss nicht Experte für Solaranlagen oder Energieberaterin sein, um den Klimaschutz vor der eigenen Haustür voranzubringen. Die Gemeinde Wachtberg beteiligt sich am Projekt Klikks, was für Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen steht. Die Idee: Ehrenamtliche Klimapatinnen und -paten stoßen Projekte an, die nicht nur gut für die Umwelt sind, sondern auch das Wir-Gefühl stärken.