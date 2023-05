Lifestylemesse auf Burg Adendorf Tausende Besucher strömen am ersten Tag zur Landpartie

Die besondere Burg, das Ambiente und das vielfältige Warenangebot gibt es in dieser Form nur selten. Einige Besucher sprachen daher auch von einem „Urlaubstag“, den sie am Donnerstag in Adendorf verbracht haben. Und, wie das so im Urlaub ist: Irgendetwas kauft man immer. Bei der Landpartie können die Produkte oder eben auch die Pflanzen mal etwas größer sein, weshalb man die gekaufte Ware durch einen Service zu einem zentralen Pavillon auf dem Parkplatz bringen lassen kann, wo man sie dann später abholen kann. Was gut klingt, klappte am Donnerstag in der Praxis nur bedingt: Denn mitunter mussten die Kunden sehr lange warten, bis ihnen die gekaufte Ware ausgehändigt werden konnte. Zu viele Menschen hatten anscheinend den Service genutzt. „Wir kommen gerade kaum hinterher, dabei sind wir mehr als genug Leute hier“, sagte einer der Helfer. Während die einen Besucher fluchten, nahmen es andere gelassen: „Wir kommen einfach morgen wieder!“.