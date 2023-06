Kreisveterinäramt warnt Tiere nicht aus dem Urlaub mitbringen

Wer einem Streuner aus dem Ausland ein Zuhause geben möchte, sollte zuerst bei Tierschützern in Deutschland nachfragen. „In den Tierheimen und Auffangstationen in der Region warten Tiere dringend auf ein neues Zuhause. Sie sind bereits geimpft und gekennzeichnet und in der Regel auch kastriert“, so Silvia Berger, Leiterin der Abteilung Tiergesundheit im Veterinäramt des Rhein-Sieg-Kreises.