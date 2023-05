Drachenfelsschule in Niederbachem Turnhalle wird energetisch saniert

Beschlossen hatte die Maßnahme der Ausschuss für Infrastruktur und Bau (AIB) am 25. März 2021. Das Investitionsvolumen lag damals bei über 1,3 Millionen Euro. Doch die Summe ist in Zeiten der Inflation, teils explodieren Rohstoffpreisen sowie gestiegenen Anforderungen etwa an den Brandschutz nicht zu halten: „Wir haben eine Mehrbedarf von rund 850.000 Euro angemeldet“, so Christian. Die Fertigstellung sei für das Frühjahr 2024 geplant. Bei der Gelegenheit weist er daraufhin: „Inwieweit weitere Maßnahmen am Schulgebäude erforderlich sind, wird derzeit noch geprüft.“ Definitiv noch anstehen würde der Einbau der Lüftungsanlagen im Schulgebäude. „Dieser soll auch zeitnah erfolgen“, betonte der Beigeordnete.