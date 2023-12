„Uke-Box“ aus Wachtberg Ukulele-Band spielt alles von Tschaikowsky bis Mariah Carey

Man kann auch mit nur vier Instrumentalsaiten musikalisch gute Stimmung machen. Mit dieser Überzeugung tritt die Rödder Ukulele Gruppe „Uke Box“ aus Villiprott auf diversen Veranstaltungen in der Gemeinde an. Etwa am zweiten Adventssonntag gastierten die sechs mit einem örtlichen Weihnachtskonzert im Hof der Familie Beson-Hagen. Jill Henne, Jens Fitzke, Michael Voß, Berit Heidemann, Steffi Sawatzki und Gereon Zeimet hatten jeweils die ihrer Band den Namen gebenden kleinen, aus Hawaii stammenden Saiteninstrumente dabei, aus denen sie adventliche Klänge zauberten: die Ukulelen. Sie eignen sich perfekt für den Einstieg in die Welt des Gitarrenspiels, erfreuen sich aber schon längst nicht nur bei Kindern und Anfängern großer Beliebtheit.