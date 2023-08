GA-Umfrage „Heimat-Check“ Wie zufrieden sind Bürger in Wachtberg?

Rund 20.500 Menschen leben in Wachtberg rund um den erloschenen Vulkan, der der Gemeinde ihren Namen gegeben hat. Feuer spuckt heute nur noch Drache Godert, das neue Wahrzeichen auf dem Kreisel am Einkaufszentrum in Berkum. Er verbindet das Drachenfelser Ländchen mit dem Drachenfels im Siebengebirge. Beim Heimat-Check möchte der General-Anzeiger wissen, was die Bürgerinnen und Bürger über Wachtberg denken.