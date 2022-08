Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte zerstechen 71 Reifen in Wachtberg

Wachtberg-Oberbachem In Wachtberg sollen am Wochenende unbekannte Personen 71 Reifen zerstochen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In Wachtberg-Oberbachem haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag 71 Reifen an 18 landwirtschaftlich genutzten Anhängern zerstochen. Wie die Polizei Bonn mitteilte, sollen die Anhänger an einem Feldweg in der Verlängerung des Bauernweges in Kürrighoven gestanden haben.