Schutz vor Starkregen in Wachtberg Hochwasserschutz darf anderswo nicht zu Verschlechterung führen

Fritzdorf soll besser vor Überflutungen durch Starkregen geschützt werden. Welche Baumaßnahmen geplant sind, hat Volker Strehl von den Gemeindewerken in der jüngsten Verwaltungsratssitzung vorgestellt. Die Herausforderung: Das abgeleitete Wasser muss irgendwo hin, es gilt aber ein Verschlechterungsverbot für die benachbarten Ortsteile. Die Gemeindewerke wollen daher nicht nur den Abfluss in Fritzdorf verbessern, sondern unterhalb des Sommersberger Hofes das Wasser sammeln, damit es langsamer in Richtung Arzdorf weiterfließt.