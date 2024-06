Verkehr auf L158 im Ortsteil Pech beeinträchtigt Unfall mit zwei Schwerverletzten in Wachtberg

In Wachtberg sind im Ortsteil Pech am Montagmorgen zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Im Wachtberger Ortsteil Pech waren die beiden Fahrzeuge auf der L158 verunfallt. Beide Fahrer wurden schwer verletzt in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Wie Michael Ruck, Sprecher der Feuerwehr Wachtberg, mitteilte, mussten die beiden Fahrer von Rettungsdienst und Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden.