Rhein-Sieg-Kreis erinnert Besucher an Regeln : Vandalismus auf dem Rodderberg nimmt zu

Rhein-Sieg-Kreis erinnert Besucher an Regeln

Wachtberg Mit dem stärkeren Bewegungsdrang in Corona-Zeiten notiert das Amt für Umwelt- und Naturschutzes des Rhein-Sieg-Kreises mehr Verfehlungen der Besucher auf dem Rodderberg. Dazu zählen zerstörte Leitsysteme, herumliegende Hundekot-Beutel und platt getretene Biotopen.

Der Rhein-Sieg-Kreis macht jetzt auf Vandalismusprobleme im Naturschutzgebiet Rodderberg aufmerksam. „Seit Beginn der Corona-Pandemie suchen mehr Menschen denn je die Naturschutzgebiete auf, um dort frische Luft zu tanken und Erholung zu finden“, betonte Rainer Kötterheinrich, Leiter des Amtes für Umwelt- und Naturschutz beim Kreis. „Und damit gibt es auch immer mehr Besucherinnen und Besucher des Rodderbergs, die sich nicht an die dort geltenden Regeln halten“, führte er weiter aus. Dadurch würden die Biotope mit all ihren Pflanzen und Tieren stark geschädigt.

Viele Hunde laufen unangeleint herum

Insbesondere am Kraterrand haben sich Pflanzen angesiedelt, die eigentlich in den warmen Gebieten Süd- und Südosteuropas beheimatet sind. Mit ihren zahlreichen Blüten locken sie neben Insekten auch verschiedene Schmetterlingsarten an. Ein Paradies für die vielen hier lebenden Vögel.