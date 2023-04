Knochen auf Obstplantage entdeckt Vermisste aus Wachtberg nach drei Jahren tot aufgefunden

Die Wachtbergerin wurde seit dem 28. Juli 2019 vermisst. An diesem Tag sei die Frau zum letzten Mal an ihrer Wohnanschrift in Arzdorf angetroffen worden, wie die Polizei damals mitteilte. Die Bonner Polizei startete nach der Vermisstenmeldung eine große Suchaktion nach der Frau, da sie eine Eigengefährdung nicht ausschließen konnte. Bei der Suche wurde unter anderem auch ein naher Anglersee bei Arzdorf besonders eingehend untersucht. Wie Michael Beyer, Sprecher der Bonner Polizei, auf Nachfrage mitteilte, hätten damals sowohl ein Mantrailer- als auch ein Leichenspürhund die Ermittler zu dem See geführt. Daher wurden der See und das Umfeld an der Alten Landstraße durchkämt. Die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg unterstützte die Suchmaßnahmen damals ebenfalls.