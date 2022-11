Pläne für Wachtbergs Verwaltungssitz : Noch viele offene Fragen auf dem Weg zum neuen Rathaus

Wachtberg Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Wachtberg gibt eine Empfehlung für die Finanzierung eines neuen Rathauses ab - allerdings nur mit einer Mehrheitsentscheidung. Viele Fragen scheinen offen.

Einhellige Zustimmung für die Pläne in Sachen Zukunft des Rathauses sieht anders aus: Lediglich mit einer Mehrheitsentscheidung hat der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Wachtberg eine Empfehlung für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln in den kommenden Jahren gegeben. Im Anschluss an die Vorstellung der Machbarkeitsstudie im Rahmen der Sondersitzung am Mittwochabend entspann sich eine lebhafte Debatte über die in der Studie enthaltenen möglichen Szenarien. Die reichen vom „Weiter so“ am bisherigen Standort bis zum Neubau an einem anderen noch zu definierenden Ort.