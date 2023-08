Verkehr in Wachtberg-Villip Entfernung der zwei Hubbel verzögert sich

Wachtberg-Villip · Seit Jahren sind sie ein Dauerthema in Villip: Die zwei Hubbel am Familienzentrum, die für eine Verkehrsberuhigung sorgen sollten. Sie wurden nun durch zwei neue ersetzt, die Entfernung der alten Hubbel lässt aber auf sich warten. Denn ganz so einfach sind sie nicht zu demontieren.

25.08.2023, 20:00 Uhr

Bis die beiden Hubbel auf der Gimmersdorfer Straße entfernt werden, kann es noch etwas dauern. Foto: Axel Vogel





Von Maximilian Mühlens