Sorgen um die Nahversorgung Villiper Bäcker schließt vorerst sein Geschäft

Die Versorgung mit Backwaren im Wachtberger Ortsteil Villip ist aktuell nicht gegeben. In Tant Anna´s Dorflädchen, wo vormittags Brot und Brötchen verkauft wurden, versperrt ein Gitter den Zugang zur Ladenfläche. Auf einem DIN-A4-Blatt verweist als Betreiber Bäckerei Raths auf den aktuell hohen Krankenstand bei den Mitarbeitern. „Um Ihnen eine gleichbleibende Qualität der Backwaren sichern zu können, müssen wir diese Filiale vorübergehend geschlossen halten“ steht auf dem Blatt geschrieben. Die Betreiber verweisen darauf, dass man Bestellungen über die Filiale in Vettelhoven beziehen kann und dass man mit Hochdruck an einer Übergangslösung arbeitet.