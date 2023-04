Verwunderung in Villip Baustelle beendet, Briefkasten weiter gesperrt

„Genau diese Information war aber bei uns noch nicht angekommen", sagte am Dienstag ein Sprecher der Deutschen Post auf Anfrage. In der Tat sei der Briefkasten nämlich wegen der Bauarbeiten außer Betrieb genommen worden. „Unseren zuständigen Abteilungen lagen keine Informationen vor, dass die Baumaßnahme beendet ist.“ Da das jetzt der Fall sei, werde der Briefkasten auch zeitnah wieder in Betrieb genommen.