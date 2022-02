Einsatz in Physiotherapie-Praxis : Feuerwehr löscht brennendes Handtuch in Wachtberg-Villip

In der Nacht zum Dienstag hat die Feuerwehr in einer Physiotherapie-Praxis in Wachtberg-Villip ein brennendes Handtuch gelöscht. Foto: Ulrich Felsmann

Villip In Wachtberg-Villip ist die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag zu einem Brand ausgerückt. Nachdem die Einsatzkräfte den Brandherd zunächst nicht lokalisieren konnten, wurden sie letztendlich in einer Physiotherapie-Praxis fündig.



Die Feuerwehr ist in der Nacht zum Dienstag kurz vor Mitternacht zu einem brennenden Wohn- und Geschäftshaus auf der Gimmersdorfer Straße in Wachtberg-Villip ausgerückt. Wie einem Mitarbeiter unserer Redaktion vor Ort von der Feuerwehr mitgeteilt wurde, waren die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses durch Rauchmelder schnell auf den Brand aufmerksam geworden und konnten sich so rechtzeitig ins Freie retten.

Weil die Einsatzkräfte die Rauchentwicklung nicht unmittelbar lokalisieren konnten, suchten sie zunächst unter anderem die Keller des Hauses ab. Als sie sich letztendlich gewaltsam Zutritt zu einer Praxis für Physiotherapie im Erdgeschoss verschafften, fanden sie ein brennendes Handtuch vor. Die Kräfte trugen es hinaus und löschten es dort mit Wasser ab. Wie das Handtuch in der Praxis in Brand geraten konnte, ist unklar. Abschließend lüfteten sie die Räumlichkeiten. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

(ga)