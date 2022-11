Feuerwehr im Einsatz : Morscher Baum stand in Wachtberg-Villip in Vollbrand

Morscher Baum stand in Wachtberg-Villip in Vollbrand

In Wachtberg-Villip hat am Dienstagabend ein Baum gebrannt. Foto: Maximilian Mühlens

Wachtberg-Villip Die Feuerwehr ist am Dienstagabend nach Wachtberg-Villip ausgerückt. Dort stand ein morscher Baum in Flammen. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort.

Wegen eines brennenden Baumes ist die Feuerwehr am Dienstagabend an die Straße An der Windmühle nach Wachtberg-Villip ausgerückt. Bei Eintreffen der Wehrleute beim Feuer nahe der Villiper Mühle gegen 20.30 Uhr stand der morsche und rund drei Meter hohe Baum in Vollbrand. Die Einsatzkräfte legten den Baum um und löschten ihn ab, erklärte André Hahnenberg, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg.